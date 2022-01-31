США давят на лидера Бразилии, чтобы он отменил встречу с Путиным

01 февраля 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Власти США не хотят, чтобы президенты встретились в Москве Фото: unsplash.com Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированной на февраль встречи ее президента Жаира Болсонару и российского лидера Владимира Путина. Об этом стало известно из статьи, которую написали журналисты ежедневной бразильской газеты Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД страны. «Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — цитирует издание источники в бразильском МИД. В связи с этим, Вашингтон намерен изолировать Путина, так как в настоящее время в отношениях между Москвой и НАТО существует недопонимания, связанные с Украиной. Власти США беспокоятся насчет своевременности этого визита, так как сам факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе». Позиция Вашингтона стала известна благодаря записи телефонного разговора главы госдепартамента Энтони Блинкена с бразильским коллегой Карлусом Франсой 30 января. В статье также говорится, что США работают над тем, чтобы поездка президента Бразилии либо не состоялась, либо была отложена. Сам Болсонару ранее сообщил, что в его планах нет поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО вокруг Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированной на февраль встречи ее президента Жаира Болсонару и российского лидера Владимира Путина. Об этом стало известно из статьи, которую написали журналисты ежедневной бразильской газеты Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД страны. «Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — цитирует издание источники в бразильском МИД. В связи с этим, Вашингтон намерен изолировать Путина, так как в настоящее время в отношениях между Москвой и НАТО существует недопонимания, связанные с Украиной. Власти США беспокоятся насчет своевременности этого визита, так как сам факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе». Позиция Вашингтона стала известна благодаря записи телефонного разговора главы госдепартамента Энтони Блинкена с бразильским коллегой Карлусом Франсой 30 января. В статье также говорится, что США работают над тем, чтобы поездка президента Бразилии либо не состоялась, либо была отложена. Сам Болсонару ранее сообщил, что в его планах нет поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО вокруг Украины.