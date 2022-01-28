В России проходят клинические испытания двух иностранных вакцин от коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке, их же никто не запрещает. Заявки уже поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма. Эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии — клинических испытаний», — сказал Медведев в интервью ТАСС.
Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что готовы начать производство иностранных вакцин, если в Министерстве здравоохранения посчитают это целесообразным. На данный момент QR-коды иностранных прививок принимают в Санкт-Петербурге, пишет «Царьград».
В России проходят клинические испытания двух иностранных вакцин от коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке, их же никто не запрещает. Заявки уже поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма. Эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии — клинических испытаний», — сказал Медведев в интервью ТАСС. Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что готовы начать производство иностранных вакцин, если в Министерстве здравоохранения посчитают это целесообразным. На данный момент QR-коды иностранных прививок принимают в Санкт-Петербурге, пишет «Царьград».