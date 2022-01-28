Медведев: в России испытывают две иностранные вакцины

28 января 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Компания AstraZeneca подала заявку на сертификацию своей вакцины в России, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России проходят клинические испытания двух иностранных вакцин от коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке, их же никто не запрещает. Заявки уже поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма. Эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии — клинических испытаний», — сказал Медведев в интервью ТАСС. Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что готовы начать производство иностранных вакцин, если в Министерстве здравоохранения посчитают это целесообразным. На данный момент QR-коды иностранных прививок принимают в Санкт-Петербурге, пишет «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России проходят клинические испытания двух иностранных вакцин от коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке, их же никто не запрещает. Заявки уже поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма. Эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии — клинических испытаний», — сказал Медведев в интервью ТАСС. Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что готовы начать производство иностранных вакцин, если в Министерстве здравоохранения посчитают это целесообразным. На данный момент QR-коды иностранных прививок принимают в Санкт-Петербурге, пишет «Царьград».