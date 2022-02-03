Путин обсудит с президентом Аргентины борьбу с коронавирусом

Владимир Путин и Альберто Фернандес обсудят вопросы стратегического партнерства России и Аргентины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президенты России и Арентины Владимир Путин и Альберто Фернандес планируют обсудить взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, руководители государств намерены затронуть вопросы стратегического партнерства в других сферах.

«Планируется [в ходе встречи Владимира Путина и Альберта Фернандеса] обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса», — передается на сайте Кремля. Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) одобрить российские и китайские вакцины: «Спутник V» и Convidecia от CanSino. По ее словам, это очень важно для Аргентины и других государств, в которых применяются данные препараты.

Аргентина стала одной из стран, где в профилактике COVID-19 сделали упор не на западные вакцины, а на российские и китайские. На конец 2021 года Convidecia, Sinopharm и разработанный в РФ «Спутник V» составляли около 50% от общего количества препаратов, полученных Буэнос-Айресом в рамках национальной кампании иммунизации. Кроме того, Аргентина не только признала российскую вакцину от коронавируса, но и начала ее производство.

Источники URA.RU в медицинской сфере отмечают, что позитивный опыт Буэнос-Айреса может повлиять и на решение России относительно одобрения иностранных препаратов для профилактики COVID-19. С высокой долей вероятности Москва может одобрить китайскую вакцину Convidecia от CanSino.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас в России проходят клинические испытания две иностранные вакцины от коронавируса. По данным СМИ, речь шла как раз о вакцине Convidecia от китайской компании CanSino Biologics Inc. Препарат успешно прошел в России третий этап испытаний. В случае ее одобрения, производство планируется наладить на мощностях российской компании «Петровакс».

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