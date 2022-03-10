В Пермской филармонии проходит XII фестиваль Дениса Мацуева Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается. В выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 11—13 марта в обзоре URA.RU.

Театр

Увидеть то, что скрыто от обычного зрителя можно в Театре-Театре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Все о театральном закулисье можно узнать 11 и 12 марта на экскурсии по Театру-Театру. Зрители увидят оркестровую яму и трюм сцены, посетят пошивочный, гримерный, реквизиторский и бутафорский цеха, заглянут в актерские гримерки и репетиционные залы. Актеры ТТ поделятся своими историями из театральной жизни.

На сцене артисты ТТ в эти дни покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Драматическую версию пьесы Лорки поставила на пермской сцене Диана Добрева, главный режиссер Национального театра Болгарии.

Пермская опера отправилась в Москву, где 11 марта в рамках конкурсной программы «Золотой Маски»—2022 представит самую нашумевшую премьеру прошлого сезона — «Кармен» Жоржа Бизе в постановке Константина Богомолова. Для пермяков театр открыл продажи на конкурс артистов балета «Арабеск», который откроет 19 апреля премьера Владимира Васильева «Дягилев. Hommage». Этот вечер современной хореографии на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Анатолия Лядова и Клода Дебюсси посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.

11 марта арт-пространство Центрального выставочного зала «Другие круги» приглашает на читку пьесы «The Beatles». Волшебное возвращение в Пепперленд». Автор пьесы — Вячеслав Мальгин. «Вы услышите историю о приключениях группы The Beatles в Зазеркальной стране Пепперленд, которая написана по мотивам известного мультфильма 1969 года «Yellow Submarine». В отличие от происходящего в мультфильме, в пьесе есть новые герои, новые сюжетные повороты», — говорится в анонсе мероприятия.

Самых маленьких зрителей (от трех лет) приглашает в субботу Дом актера. Для них здесь подготовили иммерсивный эко-спектакль «Остров бабочек», который в интересной, игровой форме познакомит ребят с окружающим миром и постарается привить любовь к природе.

Концерт

Денис Мацуев приглашает пермяков на свой фестиваль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

XII фестиваль Дениса Мацуева проходит в Пермской краевой филармонии. В пятницу пианист-виртуоз выступит с сольным концертом. 12 марта днем состоится Гала-концерт юных музыкантов Перми и Пермского края — стипендиатов и лауреатов Межрегионального конкурса «Новые имена». Вечером в субботу на закрытии фестиваля Мацуев представляет программу «И классика, и джаз». В этот вечер вместе с маэстро выступят звезды российского джаза: контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер; один из лучших виолончелистов мира Борис Струлев; домристка, солистка Оркестра имени Осипова Екатерина Мочалова. Концерт можно будет посмотреть онлайн на сайте филармонии.

Выставка

Выставку под открытым небом представляет музей современного искусства PERMM. Это фотопроект пермской художницы Лизы Поповой «Хрупкость» о людях, переживших насилие. 11 работ размещены на рекламных сити-форматах. Каждая из них сопровождается QR-кодом, перейдя по которому зрители смогут прочитать историю героя.

Мастер-класс

Рисовать с помощью мыльных пузырей научат в Детском музейном центре Пресс-служба Пермского краевого музея

Все о мыльных пузырях предлагают узнать на мастер-классе в Детском музейном центре 12 марта. «Почему они круглые, что за цветные разводы плавают на их поверхности? А можно ли надуть пузырь квадратным?» — ребята не только найдут ответы на эти вопросы, но и научатся с помощью мыльных пузырей создавать яркие рисунки.

Мастер-класс для детей по печатной графике организует 13 марта Пермская художественная галерея. «Участники занятия освоят технику печатной графики с интригующим названием „сухая игла“. Вместе с художником Анной Гарсиа дети исследуют интерьер здания Пермской галереи и научатся рисовать его с натуры. А затем по своим эскизам создадут гравюру на пластике и напечатают ее на настоящем печатном станке прямо в пространстве выставки», — обещают в ПХГ.

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