Михаил Ефремов после колонии будет получать по 2,5 млн в день

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Гонорар Ефремова значительно превысит вознаграждения других российских актеров
Гонорар Ефремова значительно превысит вознаграждения других российских актеров Фото:

Гонорар актера Михаила Ефремова, только что вышедшего из колонии, составит 2,5 миллиона рублей за день съемок. Об этом рассказал друг семьи артиста, продюсер Евгений Морозов.

«Гонорар Ефремова будет рекордным — 2,5 миллиона рублей за съемочный день», — передает слова Морозова «Комсомольская правда». Он добавил, что для актера уже сейчас «расчищают роли» в новых сериалах, а его гонорар значительно превысит доходы других актеров. До заключения Ефремов получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль в «Современнике».

После выхода на свободу Михаил Ефремов в первую очередь планирует заняться своим здоровьем, так как у него развилось серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких. Адвокат артиста Юрий Падалко отметил, что необходимо специализированное лечение, так как болезнь требует внимания. Супруга Ефремова добавила, что у него также обострилась астма. Тем не менее, знакомые артиста уверяют, что он намеревается сначала посетить службу в храме.

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Гонорар актера Михаила Ефремова, только что вышедшего из колонии, составит 2,5 миллиона рублей за день съемок. Об этом рассказал друг семьи артиста, продюсер Евгений Морозов. «Гонорар Ефремова будет рекордным — 2,5 миллиона рублей за съемочный день», — передает слова Морозова «Комсомольская правда». Он добавил, что для актера уже сейчас «расчищают роли» в новых сериалах, а его гонорар значительно превысит доходы других актеров. До заключения Ефремов получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль в «Современнике». После выхода на свободу Михаил Ефремов в первую очередь планирует заняться своим здоровьем, так как у него развилось серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких. Адвокат артиста Юрий Падалко отметил, что необходимо специализированное лечение, так как болезнь требует внимания. Супруга Ефремова добавила, что у него также обострилась астма. Тем не менее, знакомые артиста уверяют, что он намеревается сначала посетить службу в храме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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