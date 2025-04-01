Переспорил в Москве Сталина, а дома часто пил и бегал за кошкой

Как в годы Великой Отечественной войны жила и работала пермская власть

01 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Митинг в честь Дня Победы в Перми Сообщество «Вконтакте» Государственного архива Пермского края статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне За год до начала Великой Отечественной войны Пермская область была переименована в Молотовскую, а Пермь — в Молотов. Когда фашисты напали на СССР 22 июня 1941 года, регионом руководил Николай Гусаров. Как и чем жила власть Молотова, какие были проблемы, как достигались успехи и о чем Гусаров лично говорил со Сталиным — читайте в материале URA.RU. Николай Гусаров руководил Молотовской областью ПГАСПИ Николай Гусаров возглавил Пермскую область за три года до войны — первым секретарем местного обкома его назначили осенью 1938-го. Сын Гусарова Владимир в своей книге описывал прибытие в город так: «Под Новый, 39-й год, мы въехали в Пермь — в отдельном вагоне, везя с собой фикус, пальму, три чемодана и бабушку Машу». Гусаровых поселили в одном из самых статусных зданий Перми, которое до сих пор носит название «Дом чекиста». Поселили в пятикомнатной квартире на пятом этаже. «Долго пахло краской, — писал в своей книге Владимир Гусаров, — сторона была несолнечная. В подъезде специально из-за отца поставили милицейский пост. Хотя здесь „дома были пониже, а асфальт пожиже“, чем в Свердловске, зато в Перми папа был самым главным». В те времена у партийной элиты было принято обедать и ужинать в доме первого секретаря. Поэтому в квартире Гусаровых часто за столом были речи о рабочих делах. В гости приходили секретари обкома, председатель исполкома и начальник НКВД. С началом войны в гостях у Гусарова стали появляться директор завода имени Сталина Анатолий Солдатов и директор Мотовилихинского завода Абрам Быховский. Вспоминая свою юность, Владимир Гусаров писал в книге, что в их доме останавливался революционер и Маршал Советского Союза Клим Ворошилов с адъютантами и телохранителем Борисом Сахаровым. Также там гостили Николай Шверник, который в годы Великой Отечественной возглавлял Совет при эвакуации СНК СССР, вице-президент Академии наук СССР Иван Бардин, гидробиолог и нарком морского флота Петр Ширшов и другие именитые личности. Рабочие на заводе им. Сталина в годы Великой Отечественной войны ГАПК Еще до войны в рамках договоренностей на правительственном уровне на пермском заводе имени Сталина обсуждали размещение немецких бомбардировщиков Douglas и Junkers. Тогда в апреле 1941 года в Пермь прибыла целая делегация из Германии. Принимали гостей с почестями. Даже устроили банкет, на котором выпивали под тост «За Гитлера». Это был ответный визит: в 1940 авиаконструктор Аркадий Швецов посещал Германию в составе группы советских специалистов. Тогда принималось решение о том, чтобы перестать выпускать пермские двигатели для самолетов и перепрофилировать завод под двигатели другого конструктора. Чтобы этого не случилось, Гусаров вместе с Швецовым ездили в Москву и лично разговаривали с Иосифом Сталиным. Какие аргументы они представили вождю — никогда и нигде не разглашалось. Позже решение оставить производство двигателей Швецова было оценено несколько раз, а сами истребители, которые на них летали были признаны лучшими истребителями Второй мировой. Впоследствии Сталин лично звонил Гусарову и сказал ему: «В ваших руках судьба Москвы». Первый секретарь обкома потом всю ночь ходил по квартире и повторял слова вождя. До конца своих дней Гусаров оставался сталинистом, утверждая, что «со Сталиным можно было спорить!» Владимир Гусаров не особенно ценил достижения своего отца. В книге он писал: «В Перми я получил возможность чаще видеть своего могущественного папу, и медленно-медленно в мою душу стало закрадываться сомнение — чем же он так замечателен, отчего подчиненные так восторгаются им? Дома восторгаться было вроде нечем: отец часто пил, в нетрезвом виде подолгу гонялся за кошкой, требуя, чтобы ее положили ему в постель, что бесило маму». Между тем Гусарову удалось совершить практически невозможное. Буквально за несколько месяцев с начала войны все предприятия и вся жизнь Молотовской области были перепрофилированы под нужды фронта. Так, кондитерская фабрика «Пермская», которая в годы войны носила название «Красный Урал», стала выпускать сухари вместо конфет, а позже вернула небольшой выпуск шоколада. Он входил в стандартный набор сухпайка для летчиков. Учения перед отправкой на фронт, 1943 год ГАПК Когда в Молотов стали прибывать эшелоны с эвакуированными, ситуация с их размещением была не самой простой. Людей селили не только в общежитиях и гостиницах, но и в домах жителей Молотова. Не все были готовы потесниться и жить с незнакомцами. Тогда Гусаров организовал просветительскую работу с населением, чтобы люди понимали, для чего это надо. Он же лично провожал на фронт абсолютно все воинские части. Одна из девушек, которая в годы Великой Отечественной была отправлена воевать, спустя много лет со слезами на глазах вспоминала слова Гусарова: «Вы же женщины, никогда не пейте и не курите!» В начале войны, когда в Молотов эвакуировали театры, известных актеров и музыкантов, в городе оказался и известный ясновидящий Вольф Мессинг. Владимир Гусаров, которому на тот момент было всего 16 лет, задействовал связи и добился аудиенции Мессинга. «Я пришел и обомлел, — пишет в своей книге Владимир Гусаров, — на втором этаже гостиницы меня ждал загадочный человек с высоченным лбом и ликом дьявола. Я смотрел на него как загипнотизированный. <…> „Дьявол“ повел меня наверх и втолкнул в небольшую комнатку, где сидели два обыкновенных еврея. Один из них — маленький, суетливый, с бегающими глазками, и был Мессинг („дьявол“ оказался его администратором). <…> По линиям моих рук он определил, что я склонен к недоверию, независимости, причем выражал это так образно и подробно, что я был потрясен. „Вот вы смотрите на педагога, а про себя говорите: ну чему ты можешь меня научить при своей тупости?“ Затем он предсказал мое будущее: „Вы станете трагическим актером с богатой внутренней жизнью, как Михоэлс“. Под конец мне были обещаны многие лета». Мемориальная доска в память о Николае Гусарове в Перми Руслан Яроцкий В воспоминаниях Владимира Гусарова и жителей Молотова в годы войны упоминается и паника среди горожан. Осенью 1941 года ходили слухи, что над Соликамском летают фашистские самолеты. Заключенные из эстонской армии, которые были размещены в Усольлаге, готовили вооруженное восстание, но их попытки были подавлены. Людям не хватало еды. На черном рынке стоимость одной буханки хлеба достигала месячной зарплаты. На городских клумбах выращивали картофель. Однажды прямо под окнами Николая Гусарова рабочий умер от голода. Тем не менее в первые дни войны возле военкоматов стояли очереди из добровольцев, желавших отправиться воевать против фашистов. Труд Гусарова во время Великой Отечественной войны был высоко оценен правительством страны. Об этом говорят и личные звонки Сталина, и последующая карьера политика. Николай Гусаров был награжден четырьмя орденами Ленина. Два из них он получил в 1944 и 1945 года. В 1943 году ему вручили орден Трудового Красного Знамени, а впоследствии наградили двумя орденами «Знак Почета». Через год после победы Красной армии над фашистами Гусаров был переведен в Москву, где занял пост инспектора Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП (б), а после этого был назначен первым секретарем ЦК компартии Белоруссии. В Перми в честь Николая Ивановича названа улица, а на одном из домов висит мемориальная доска с изображением бывшего начальника региона. 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За год до начала Великой Отечественной войны Пермская область была переименована в Молотовскую, а Пермь — в Молотов. Когда фашисты напали на СССР 22 июня 1941 года, регионом руководил Николай Гусаров. Как и чем жила власть Молотова, какие были проблемы, как достигались успехи и о чем Гусаров лично говорил со Сталиным — читайте в материале URA.RU. Николай Гусаров возглавил Пермскую область за три года до войны — первым секретарем местного обкома его назначили осенью 1938-го. Сын Гусарова Владимир в своей книге описывал прибытие в город так: «Под Новый, 39-й год, мы въехали в Пермь — в отдельном вагоне, везя с собой фикус, пальму, три чемодана и бабушку Машу». Гусаровых поселили в одном из самых статусных зданий Перми, которое до сих пор носит название «Дом чекиста». Поселили в пятикомнатной квартире на пятом этаже. «Долго пахло краской, — писал в своей книге Владимир Гусаров, — сторона была несолнечная. В подъезде специально из-за отца поставили милицейский пост. Хотя здесь „дома были пониже, а асфальт пожиже“, чем в Свердловске, зато в Перми папа был самым главным». В те времена у партийной элиты было принято обедать и ужинать в доме первого секретаря. Поэтому в квартире Гусаровых часто за столом были речи о рабочих делах. В гости приходили секретари обкома, председатель исполкома и начальник НКВД. С началом войны в гостях у Гусарова стали появляться директор завода имени Сталина Анатолий Солдатов и директор Мотовилихинского завода Абрам Быховский. Вспоминая свою юность, Владимир Гусаров писал в книге, что в их доме останавливался революционер и Маршал Советского Союза Клим Ворошилов с адъютантами и телохранителем Борисом Сахаровым. Также там гостили Николай Шверник, который в годы Великой Отечественной возглавлял Совет при эвакуации СНК СССР, вице-президент Академии наук СССР Иван Бардин, гидробиолог и нарком морского флота Петр Ширшов и другие именитые личности. Еще до войны в рамках договоренностей на правительственном уровне на пермском заводе имени Сталина обсуждали размещение немецких бомбардировщиков Douglas и Junkers. Тогда в апреле 1941 года в Пермь прибыла целая делегация из Германии. Принимали гостей с почестями. Даже устроили банкет, на котором выпивали под тост «За Гитлера». Это был ответный визит: в 1940 авиаконструктор Аркадий Швецов посещал Германию в составе группы советских специалистов. Тогда принималось решение о том, чтобы перестать выпускать пермские двигатели для самолетов и перепрофилировать завод под двигатели другого конструктора. Чтобы этого не случилось, Гусаров вместе с Швецовым ездили в Москву и лично разговаривали с Иосифом Сталиным. Какие аргументы они представили вождю — никогда и нигде не разглашалось. Позже решение оставить производство двигателей Швецова было оценено несколько раз, а сами истребители, которые на них летали были признаны лучшими истребителями Второй мировой. Впоследствии Сталин лично звонил Гусарову и сказал ему: «В ваших руках судьба Москвы». Первый секретарь обкома потом всю ночь ходил по квартире и повторял слова вождя. До конца своих дней Гусаров оставался сталинистом, утверждая, что «со Сталиным можно было спорить!» Владимир Гусаров не особенно ценил достижения своего отца. В книге он писал: «В Перми я получил возможность чаще видеть своего могущественного папу, и медленно-медленно в мою душу стало закрадываться сомнение — чем же он так замечателен, отчего подчиненные так восторгаются им? Дома восторгаться было вроде нечем: отец часто пил, в нетрезвом виде подолгу гонялся за кошкой, требуя, чтобы ее положили ему в постель, что бесило маму». Между тем Гусарову удалось совершить практически невозможное. Буквально за несколько месяцев с начала войны все предприятия и вся жизнь Молотовской области были перепрофилированы под нужды фронта. Так, кондитерская фабрика «Пермская», которая в годы войны носила название «Красный Урал», стала выпускать сухари вместо конфет, а позже вернула небольшой выпуск шоколада. Он входил в стандартный набор сухпайка для летчиков. Когда в Молотов стали прибывать эшелоны с эвакуированными, ситуация с их размещением была не самой простой. Людей селили не только в общежитиях и гостиницах, но и в домах жителей Молотова. Не все были готовы потесниться и жить с незнакомцами. Тогда Гусаров организовал просветительскую работу с населением, чтобы люди понимали, для чего это надо. Он же лично провожал на фронт абсолютно все воинские части. Одна из девушек, которая в годы Великой Отечественной была отправлена воевать, спустя много лет со слезами на глазах вспоминала слова Гусарова: «Вы же женщины, никогда не пейте и не курите!» В начале войны, когда в Молотов эвакуировали театры, известных актеров и музыкантов, в городе оказался и известный ясновидящий Вольф Мессинг. Владимир Гусаров, которому на тот момент было всего 16 лет, задействовал связи и добился аудиенции Мессинга. «Я пришел и обомлел, — пишет в своей книге Владимир Гусаров, — на втором этаже гостиницы меня ждал загадочный человек с высоченным лбом и ликом дьявола. Я смотрел на него как загипнотизированный. <…> „Дьявол“ повел меня наверх и втолкнул в небольшую комнатку, где сидели два обыкновенных еврея. Один из них — маленький, суетливый, с бегающими глазками, и был Мессинг („дьявол“ оказался его администратором). <…> По линиям моих рук он определил, что я склонен к недоверию, независимости, причем выражал это так образно и подробно, что я был потрясен. „Вот вы смотрите на педагога, а про себя говорите: ну чему ты можешь меня научить при своей тупости?“ Затем он предсказал мое будущее: „Вы станете трагическим актером с богатой внутренней жизнью, как Михоэлс“. Под конец мне были обещаны многие лета». В воспоминаниях Владимира Гусарова и жителей Молотова в годы войны упоминается и паника среди горожан. Осенью 1941 года ходили слухи, что над Соликамском летают фашистские самолеты. Заключенные из эстонской армии, которые были размещены в Усольлаге, готовили вооруженное восстание, но их попытки были подавлены. Людям не хватало еды. На черном рынке стоимость одной буханки хлеба достигала месячной зарплаты. На городских клумбах выращивали картофель. Однажды прямо под окнами Николая Гусарова рабочий умер от голода. Тем не менее в первые дни войны возле военкоматов стояли очереди из добровольцев, желавших отправиться воевать против фашистов. Труд Гусарова во время Великой Отечественной войны был высоко оценен правительством страны. Об этом говорят и личные звонки Сталина, и последующая карьера политика. Николай Гусаров был награжден четырьмя орденами Ленина. Два из них он получил в 1944 и 1945 года. В 1943 году ему вручили орден Трудового Красного Знамени, а впоследствии наградили двумя орденами «Знак Почета». Через год после победы Красной армии над фашистами Гусаров был переведен в Москву, где занял пост инспектора Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП (б), а после этого был назначен первым секретарем ЦК компартии Белоруссии. В Перми в честь Николая Ивановича названа улица, а на одном из домов висит мемориальная доска с изображением бывшего начальника региона.