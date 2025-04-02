Пермяк зарезал свою бывшую девушку в общежитии из-за ее шуток по поводу их расставания. Об этом сообщил на суде обвиняемый Алексей Потешкин, передает корреспондент URA.RU.
«Она шутила надо мной по поводу нашего разрыва. Я говорил, что меня задевают ее шутки и просил перестать. Около 05:30 между нами произошел конфликт, предполагаю, что я мог ударить ножом ее и соседку. Был пьян, зол на шутки, не контролировал себя. Нанес удар, так как она сказала мне обидные слова», — заявил Потешкин.
Обвиняемый добавил, что конфликты между ним и убитой были обоюдными. Инициатором их расставания была девушка.
Убийство произошло около пяти утра 9 февраля в общежитии на улице Декабристов. Молодой человек ударил девушку ножом в грудь, она скончалась на месте. Он также ранил ее подругу, которая пыталась остановить его. На суде свидетельница рассказала, что убитая подшучивала над преступником из-за расставания.
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