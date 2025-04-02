Пермяк зарезал бывшую девушку в общежитии из-за ее насмешек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого в убийстве парня задевали шутки бывшей возлюбленной
Обвиняемого в убийстве парня задевали шутки бывшей возлюбленной Фото:

Пермяк зарезал свою бывшую девушку в общежитии из-за ее шуток по поводу их расставания. Об этом сообщил на суде обвиняемый Алексей Потешкин, передает корреспондент URA.RU.

«Она шутила надо мной по поводу нашего разрыва. Я говорил, что меня задевают ее шутки и просил перестать. Около 05:30 между нами произошел конфликт, предполагаю, что я мог ударить ножом ее и соседку. Был пьян, зол на шутки, не контролировал себя. Нанес удар, так как она сказала мне обидные слова», — заявил Потешкин.

Обвиняемый добавил, что конфликты между ним и убитой были обоюдными. Инициатором их расставания была девушка.

Убийство произошло около пяти утра 9 февраля в общежитии на улице Декабристов. Молодой человек ударил девушку ножом в грудь, она скончалась на месте. Он также ранил ее подругу, которая пыталась остановить его. На суде свидетельница рассказала, что убитая подшучивала над преступником из-за расставания.

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Пермяк зарезал свою бывшую девушку в общежитии из-за ее шуток по поводу их расставания. Об этом сообщил на суде обвиняемый Алексей Потешкин, передает корреспондент URA.RU. «Она шутила надо мной по поводу нашего разрыва. Я говорил, что меня задевают ее шутки и просил перестать. Около 05:30 между нами произошел конфликт, предполагаю, что я мог ударить ножом ее и соседку. Был пьян, зол на шутки, не контролировал себя. Нанес удар, так как она сказала мне обидные слова», — заявил Потешкин. Обвиняемый добавил, что конфликты между ним и убитой были обоюдными. Инициатором их расставания была девушка. Убийство произошло около пяти утра 9 февраля в общежитии на улице Декабристов. Молодой человек ударил девушку ножом в грудь, она скончалась на месте. Он также ранил ее подругу, которая пыталась остановить его. На суде свидетельница рассказала, что убитая подшучивала над преступником из-за расставания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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