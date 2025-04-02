В Пермском крае туристам закрыли вход на популярную гору Полюд

В Пермском крае закрыта одна из самых популярных туристических локаций — гора Полюд. Как рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий региона, причина в ледоходе на реке Вишера, через которую надо перебраться, чтобы пройти на Полюд.
«Доступ на охраняемый ландшафт „Полюд (Полюдов камень)“ временно закрыт до начала навигации. Для того чтобы добраться до Полюда, расположенного на правом берегу Вишеры, необходимо пересечь реку. В связи с приближающимся ледоходом сделать это будет невозможно, следовательно, добраться до Полюдова камня — тоже», — сообщает дирекция в Telegram.
Камень Полюд находится в Красновишерском округе Пермского края. Туристы поднимаются на него круглый год. На вершине обустроен гостевой дом, где можно даже провести новогоднюю ночь.
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