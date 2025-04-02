Пермяк, обвиняемый в убийстве экс-подруги, заплакал и извинился перед ее матерью

Пермяк Алексей Потешкин, который признался в том, что зарезал свою бывшую возлюбленную, заплакал во время беседы с адвокатом. Также он извинился перед матерью убитой девушки. Слова обвиняемого передает из зала Индустриального районного суда корреспондент URA.RU.
«Прошу простить меня. То, что я сделал, невозможно объяснить», — сказал Потешкин, когда адвокат предложила ему обратиться к матери убитой. Перед этим во время беседы со стороной защиты он заплакал и сказал, что не осознавал свои действия в момент убийства, сообщает из зала суда корреспондент агентства.
Преступление произошло в районе пяти утра 9 февраля. Перед смертью 23-летняя пермячка пригласила к себе в гости бывшего молодого человека и его друзей. Все они распивали алкоголь.
По версии следствия, под утро между бывшей парой произошла словесная перепалка. Потешкин схватил нож и ударил им экс-возлюбленную. Через несколько минут после этого она скончалась, а парня задержали приехавшие на место преступления полицейские. Вину в содеянном он признал в полном объеме.
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