Пермяк, обвиняемый в убийстве экс-подруги, заплакал и извинился перед ее матерью

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка обвиняют в убийстве своей бывшей девушки
Пермяка обвиняют в убийстве своей бывшей девушки Фото:

Пермяк Алексей Потешкин, который признался в том, что зарезал свою бывшую возлюбленную, заплакал во время беседы с адвокатом. Также он извинился перед матерью убитой девушки. Слова обвиняемого передает из зала Индустриального районного суда корреспондент URA.RU.

«Прошу простить меня. То, что я сделал, невозможно объяснить», — сказал Потешкин, когда адвокат предложила ему обратиться к матери убитой. Перед этим во время беседы со стороной защиты он заплакал и сказал, что не осознавал свои действия в момент убийства, сообщает из зала суда корреспондент агентства.

Преступление произошло в районе пяти утра 9 февраля. Перед смертью 23-летняя пермячка пригласила к себе в гости бывшего молодого человека и его друзей. Все они распивали алкоголь.

По версии следствия, под утро между бывшей парой произошла словесная перепалка. Потешкин схватил нож и ударил им экс-возлюбленную. Через несколько минут после этого она скончалась, а парня задержали приехавшие на место преступления полицейские. Вину в содеянном он признал в полном объеме.

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Пермяк Алексей Потешкин, который признался в том, что зарезал свою бывшую возлюбленную, заплакал во время беседы с адвокатом. Также он извинился перед матерью убитой девушки. Слова обвиняемого передает из зала Индустриального районного суда корреспондент URA.RU. «Прошу простить меня. То, что я сделал, невозможно объяснить», — сказал Потешкин, когда адвокат предложила ему обратиться к матери убитой. Перед этим во время беседы со стороной защиты он заплакал и сказал, что не осознавал свои действия в момент убийства, сообщает из зала суда корреспондент агентства. Преступление произошло в районе пяти утра 9 февраля. Перед смертью 23-летняя пермячка пригласила к себе в гости бывшего молодого человека и его друзей. Все они распивали алкоголь. По версии следствия, под утро между бывшей парой произошла словесная перепалка. Потешкин схватил нож и ударил им экс-возлюбленную. Через несколько минут после этого она скончалась, а парня задержали приехавшие на место преступления полицейские. Вину в содеянном он признал в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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