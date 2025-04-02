В пермском санатории начали готовить площадку под новый аквапарк

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Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году
Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году Фото:

На курорте «Усть-Качка» в селе Пермского муниципального округа Пермского края начали готовить площадку под строительство будущего аквапарка. Он разместится между корпусом «Прикамские нивы» и въездом в курортный комплекс со стороны улицы Стройка, возле действующей парковки.

«На участке рабочие активно ведут подготовительные работы, освобождая его от имеющейся растительности. Информацию, что площадку готовят именно под аквапарк, в неофициальных беседах подтвердили сотрудники санатория», — сообщает портал «В курсе.ру».

Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев курорта построить там акватермальный комплекс. Аквапарк появится в конце 2027 года. Это нужно санаторию для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов. Площадь комплекса составит 10 тысяч квадратных метров.

Аквапарк в «Усть-Качке» будет состоять из пяти горок с бассейнами, развлекательными детскими зонами, бассейном с гидромассажем, саунами, комнатами релаксации, зонами отдыха и фудкортом. Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей.

Совет по предпринимательству в конце 2024 года присвоил этому проекту статус приоритетного. Власти будут оказывать административное сопровождение. В результате будет создано 25 рабочих мест.

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На курорте «Усть-Качка» в селе Пермского муниципального округа Пермского края начали готовить площадку под строительство будущего аквапарка. Он разместится между корпусом «Прикамские нивы» и въездом в курортный комплекс со стороны улицы Стройка, возле действующей парковки. «На участке рабочие активно ведут подготовительные работы, освобождая его от имеющейся растительности. Информацию, что площадку готовят именно под аквапарк, в неофициальных беседах подтвердили сотрудники санатория», — сообщает портал «В курсе.ру». Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев курорта построить там акватермальный комплекс. Аквапарк появится в конце 2027 года. Это нужно санаторию для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов. Площадь комплекса составит 10 тысяч квадратных метров. Аквапарк в «Усть-Качке» будет состоять из пяти горок с бассейнами, развлекательными детскими зонами, бассейном с гидромассажем, саунами, комнатами релаксации, зонами отдыха и фудкортом. Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей. Совет по предпринимательству в конце 2024 года присвоил этому проекту статус приоритетного. Власти будут оказывать административное сопровождение. В результате будет создано 25 рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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