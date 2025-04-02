В пермском санатории начали готовить площадку под новый аквапарк

На курорте «Усть-Качка» в селе Пермского муниципального округа Пермского края начали готовить площадку под строительство будущего аквапарка. Он разместится между корпусом «Прикамские нивы» и въездом в курортный комплекс со стороны улицы Стройка, возле действующей парковки.
«На участке рабочие активно ведут подготовительные работы, освобождая его от имеющейся растительности. Информацию, что площадку готовят именно под аквапарк, в неофициальных беседах подтвердили сотрудники санатория», — сообщает портал «В курсе.ру».
Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев курорта построить там акватермальный комплекс. Аквапарк появится в конце 2027 года. Это нужно санаторию для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов. Площадь комплекса составит 10 тысяч квадратных метров.
Аквапарк в «Усть-Качке» будет состоять из пяти горок с бассейнами, развлекательными детскими зонами, бассейном с гидромассажем, саунами, комнатами релаксации, зонами отдыха и фудкортом. Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей.
Совет по предпринимательству в конце 2024 года присвоил этому проекту статус приоритетного. Власти будут оказывать административное сопровождение. В результате будет создано 25 рабочих мест.
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