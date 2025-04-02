Пермякам предлагают за деньги поучаствовать в параде на День Победы

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Принять участие в параде можно в составе конницы (архивное фото)
Принять участие в параде можно в составе конницы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В пермском поселке Юго-Камский принять участие в параде на День Победы сможет любой, кто заплатит пять тысяч рублей. Такое предложение делает местный конно-спортивный клуб, который ежегодно 9 мая проходит строем по поселку.

«В этом году, по большой просьбе гостей нашего клуба, мы добавили несколько мест для желающих поучаствовать в Параде Победы в составе конницы. Стоимость участия — 5000 рублей. Возможно участие в Параде Победы в составе техники: в кузове ЗИЛа, на мотоцикле Урал», — сообщает клуб в соцсети «ВКонтакте».

В Юго-Камском конница проходит строем через поселок 9 мая каждый год. В 2023 году деньги на мероприятие выделял Президентский фонд культурных инициатив.

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В пермском поселке Юго-Камский принять участие в параде на День Победы сможет любой, кто заплатит пять тысяч рублей. Такое предложение делает местный конно-спортивный клуб, который ежегодно 9 мая проходит строем по поселку. «В этом году, по большой просьбе гостей нашего клуба, мы добавили несколько мест для желающих поучаствовать в Параде Победы в составе конницы. Стоимость участия — 5000 рублей. Возможно участие в Параде Победы в составе техники: в кузове ЗИЛа, на мотоцикле Урал», — сообщает клуб в соцсети «ВКонтакте». В Юго-Камском конница проходит строем через поселок 9 мая каждый год. В 2023 году деньги на мероприятие выделял Президентский фонд культурных инициатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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