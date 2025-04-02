Пермякам предлагают за деньги поучаствовать в параде на День Победы

В пермском поселке Юго-Камский принять участие в параде на День Победы сможет любой, кто заплатит пять тысяч рублей. Такое предложение делает местный конно-спортивный клуб, который ежегодно 9 мая проходит строем по поселку.
«В этом году, по большой просьбе гостей нашего клуба, мы добавили несколько мест для желающих поучаствовать в Параде Победы в составе конницы. Стоимость участия — 5000 рублей. Возможно участие в Параде Победы в составе техники: в кузове ЗИЛа, на мотоцикле Урал», — сообщает клуб в соцсети «ВКонтакте».
В Юго-Камском конница проходит строем через поселок 9 мая каждый год. В 2023 году деньги на мероприятие выделял Президентский фонд культурных инициатив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!