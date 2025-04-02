Пермский робот Арди пробрался в Совет Федерации. Фото, видео

Пермский губернатор познакомил главу СФ Матвиенко с человекоподобным роботом
© Служба новостей «URA.RU»
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Арди заводит знакомства с руководителями России
Арди заводит знакомства с руководителями России Фото:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко познакомилась с пермским человекоподобным роботом Арди. Их представил друг другу губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках Дней Пермского края в СФ.

«Никогда не думал, что смогу забраться так высоко… все-таки второй этаж», — пошутил робот, беседуя с Валентиной Матвиенко в стенах Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента в ответ улыбнулась. Видео встречи распространил telegram-канал ЗС Пермского края.

Как ранее рассказывало URA.RU, робот Арди не первый раз встречается с политиками. Например, он пел для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Арди — пишет музыку и песни, снимается в клипах, а также дает концерты. Однажды он пел дуэтом с Народной артисткой России Надеждой Бабкиной. 10 марта он даже попал в кабинет президента России Владимира Путина, но пока только на фото в альбоме, который главе государства показывал губернатор Махонин.

Дмитрий Махонин знакомит Валентину Матвиенко с Арди
Дмитрий Махонин знакомит Валентину Матвиенко с Арди
Фото:

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко познакомилась с пермским человекоподобным роботом Арди. Их представил друг другу губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках Дней Пермского края в СФ. «Никогда не думал, что смогу забраться так высоко… все-таки второй этаж», — пошутил робот, беседуя с Валентиной Матвиенко в стенах Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента в ответ улыбнулась. Видео встречи распространил telegram-канал ЗС Пермского края. Как ранее рассказывало URA.RU, робот Арди не первый раз встречается с политиками. Например, он пел для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Арди — пишет музыку и песни, снимается в клипах, а также дает концерты. Однажды он пел дуэтом с Народной артисткой России Надеждой Бабкиной. 10 марта он даже попал в кабинет президента России Владимира Путина, но пока только на фото в альбоме, который главе государства показывал губернатор Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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