Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко познакомилась с пермским человекоподобным роботом Арди. Их представил друг другу губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках Дней Пермского края в СФ.
«Никогда не думал, что смогу забраться так высоко… все-таки второй этаж», — пошутил робот, беседуя с Валентиной Матвиенко в стенах Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента в ответ улыбнулась. Видео встречи распространил telegram-канал ЗС Пермского края.
Как ранее рассказывало URA.RU, робот Арди не первый раз встречается с политиками. Например, он пел для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Арди — пишет музыку и песни, снимается в клипах, а также дает концерты. Однажды он пел дуэтом с Народной артисткой России Надеждой Бабкиной. 10 марта он даже попал в кабинет президента России Владимира Путина, но пока только на фото в альбоме, который главе государства показывал губернатор Махонин.
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