Пермячка, которую зарезал бывший молодой человек, перед смертью просила подругу о помощи. Об этом заявила свидетель по уголовному делу в суде, передает корреспондент URA.RU.
Погибшая говорила с девушкой, которая также пострадала от рук преступника — он ее ранил. «Все, что она мне сказала: „Пожалуйста, помоги мне“», — рассказала свидетельница.
После убийства Алексей оцепенел и сначала не понял, что девушка мертва. По словам свидетелей, он просил ее перестать притворяться и встать.
23-летнюю девушку убили около пяти часов утра 9 февраля. Она позвала к себе в общежитие по улице Декабристов бывшего парня Алексея Потешкина и знакомых, чтобы выпить и послушать музыку. Но в ходе ссоры парень ударил девушку ножом в грудь, она скончалась. Ее подругу он ранил.
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