Стали известны последние слова пермячки, которую убил бывший

Пермячка, которую зарезал бывший, перед смертью просила о помощи подругу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед смертью девушка просила подругу о помощи
Перед смертью девушка просила подругу о помощи Фото:

Пермячка, которую зарезал бывший молодой человек, перед смертью просила подругу о помощи. Об этом заявила свидетель по уголовному делу в суде, передает корреспондент URA.RU.

Погибшая говорила с девушкой, которая также пострадала от рук преступника — он ее ранил. «Все, что она мне сказала: „Пожалуйста, помоги мне“», — рассказала свидетельница. 

После убийства Алексей оцепенел и сначала не понял, что девушка мертва. По словам свидетелей, он просил ее перестать притворяться и встать.

23-летнюю девушку убили около пяти часов утра 9 февраля. Она позвала к себе в общежитие по улице Декабристов бывшего парня Алексея Потешкина и знакомых, чтобы выпить и послушать музыку. Но в ходе ссоры парень ударил девушку ножом в грудь, она скончалась. Ее подругу он ранил.

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Пермячка, которую зарезал бывший молодой человек, перед смертью просила подругу о помощи. Об этом заявила свидетель по уголовному делу в суде, передает корреспондент URA.RU. Погибшая говорила с девушкой, которая также пострадала от рук преступника — он ее ранил. «Все, что она мне сказала: „Пожалуйста, помоги мне“», — рассказала свидетельница.  После убийства Алексей оцепенел и сначала не понял, что девушка мертва. По словам свидетелей, он просил ее перестать притворяться и встать. 23-летнюю девушку убили около пяти часов утра 9 февраля. Она позвала к себе в общежитие по улице Декабристов бывшего парня Алексея Потешкина и знакомых, чтобы выпить и послушать музыку. Но в ходе ссоры парень ударил девушку ножом в грудь, она скончалась. Ее подругу он ранил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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