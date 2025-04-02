В Перми отремонтируют футбольное поле за 30 млн рублей

В Перми отремонтируют футбольное поле в спорткомплексе имени Сухарева. Сейчас ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» ищет подрядчика. Работы оценили в 30 млн рублей.
«Ремонт футбольного поля тренировочного комплекса по шоссе Космонавтов, 158а. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30,3 млн рублей. Работы требуется выполнить за 30 дней с момента подписания контракта», — следует из техзадания на сайте госзакупок.
Общая площадь поля составляет 7 668 квадратных метров. Подрядчику требуется снять и устроить новые покрытие и водосборные лотки, выровнять и уплотнить основания, вклеить разметку, засыпать покрытие кварцевым песком и амортизирующим наполнителем.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к осени 2025 года капитально отремонтируют стадион «Прикамье». На нем тренируется победитель Паралимпиады Евгений Торсунов.
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