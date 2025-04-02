Суд назначил дату рассмотрения дела экс-начальника пермской ИК-29, попавшегося на взятке

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова начнется 15 апреля. Такое решение вынесла судья Мотовилихинского районного суда Перми Елена Щеколдина. Она же продлила обвиняемому срок содержания в СИЗО, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Назначить открытое заседание по делу Ассанова Дмитрия на 15 апреля. Меру пресечения оставить прежней, продлить срок содержания под стражей на три месяца, до 25 июня», — постановил суд.
На продлении Ассанову меры пресечения в виде заключения под стражу настаивал гособвинитель Александр Кулинич. По мнению прокурора, находясь под домашним арестом, обвиняемый будет иметь доступ к интернету и сможет оказывать давление на свидетелей.
Адвокат Сергей Мешканцев настаивал именно на домашнем аресте. Он отметил, что экс-супруга Ассанова не против того, чтобы бывший муж отбывал домашний арест в ее квартире на ул. Милиционера Власова. При этом сам Ассанов предположил, что, поскольку его супруга является свидетелем по делу, то совместное проживание с ней вряд ли будет возможным.
«Чтобы и у следствия, и у правоохранительной не возникло вопросов, что Ассанов будет общаться со свидетелем по делу, полагаю, что было бы правильным, если он будет находиться под домашним арестом в квартире на ул. Беляева», — сказал Мешканцев, пояснив, что по указанному адресу проживает отец Ассанова.
Ассанов был заключен под стражу в марте 2024 года. Следствие считает его причастным к получению взятки в особо крупном размере.
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