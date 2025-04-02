Турецкий лоукостер запускает чартеры из Перми в Анталью

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустит прямые рейсы из Перми в Анталью. Первый вылет состоится 27 апреля.
«Полетная программа рассчитана до 26 октября. Авиаперевозчик намерен выполнять рейсы из краевой столицы по три раза в неделю», — следует из расписания пермского аэропорта.
Чартеры Pegasus Airlines будет осуществлять для туроператора Sunmar. Время в пути — чуть более четырех часов. Кроме того, из Перми в Анталью запланированы вылеты авиакомпаний Azur Air, Southwind Airlines («Южный ветер») и «Уральские авиалинии».
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 1 апреля из Перми запустили новое направление. Жители смогут летать в Минск. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 12 тысяч рублей.
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