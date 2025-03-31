Жили в землянках и замерзали в холодных цехах

В годы Войны на секретном производстве в Перми наладили выпуск противогазов для фронта

31 марта 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Сотни заводчан награждены медалью «За трудовую доблесть» Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны в Перми (тогда — Молотов) в считанные дни наладили выпуск противогазов для фронта. Завод на Каме, где разместилось производство изделия, не был для этого предназначен. Несмотря на все сложности, задачу, поставленную руководством страны, удалось выполнить. Армия получила миллионы противогазов, спасавших жизни бойцов от ядовитых газов. Модель противогаза, созданного Николаем Зелинским. Именно такой начали применять в годы Первой мировой войны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU История завода «Сорбент» берет свое начало с 1939 года, когда руководством Совнаркома было поручено организовать в стране производство активированного угля на древесной основе. Заводу присвоили «секретный» номер 103, а продукция, которую он выпускал, предназначалась для танковой и авиационной промышленности. Все изменилось в 1941 году, когда на СССР напала гитлеровская Германия. «В октябре 1941 года немецкие войска вплотную подошли к Москве. Руководство страны принимает решение эвакуировать из подмосковного города Электросталь цех по производству противогазов. Выбор пал на Пермь — город имеет две важные транспортные артерии: судоходную (река Кама) и железнодорожную (ветка проходила по правому берегу реки)», — рассказала URA.RU руководитель группы по обеспечению персоналом АО «Сорбент» Наталья Женихова. Эвакуация производства проходила в сложнейших условиях и заняла около полутора месяцев. Оборудование поместилось в 151 железнодорожный вагон, тогда как для полной эвакуации всего оборудования, сырья, материалов и незавершенного производства требовалось не менее 400 вагонов. Далеко не все оборудование удалось вывезти в Молотов из Электростали, но это не помешало наладить выпуск противогазов в короткие сроки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермь из подмосковной Электростали перевозили не только производство — больше 600 рабочих с семьями вынуждено переселились на Урал. Последний эшелон с людьми из Электростали прибыл в Молотов 15 декабря 1941 года. Если быть более точными, то состав прибыл на станцию Курья — в годы Войны Кировского района, как такового, еще не было. Среди эвакуированных — основатель и будущий начальник цеха №3 (ныне производство СИЗОД) Григорий Носко. Размещать людей тоже было негде: в срочном порядке пришлось строить бараки, некоторые рабочие жили в землянках. «Деревянные бараки не отапливались. Утром, перед рабочей сменой, заводчане грели чан с водой. Обледенелые умывались, чтобы согреться», — отмечает Женихова. Завод №103, куда вывезли цех, не имел специального здания для производства противогазов, а строить новое было некогда — фронту срочно требовались противогазы. Выпуск их решили организовать в деревянном складе. «Первые месяцы по приезде мы занимались тем, что разгружали привезенное с московского завода оборудование. Его устанавливали в длинном здании. Стены в нем были тонкие, отопления не было. Чтобы люди не замерзли, в железнодорожный тупик пригнали паровоз. Его топили, а пар по трубам пускали в наш цех», — воспоминания ветерана труда В.Г. Яловчука. Подобными мерными кружками на заводе засыпали в фильтрующий элемент противогаза активированный уголь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Забегая вперед, отметим: с поставленной задачей заводчане справились. Всего за месяц оборудование было смонтировано, а первые партии противогазов были поставлены для нужд фронта в мае 1942 года. Параллельно с производством шло строительство новых помещений. Трудиться приходилось иногда и по 20 часов в сутки, несмотря на жуткий мороз (минус 42-48 градусов). Несмотря на такое предельное напряжение, питались сотрудники нового цеха, как все — в обед суп-баланда и кусок хлеба. Вечером кипяток без сахара и, если остался, кусок хлеба. Так указано в архивных материалах «Сорбента». Основная нагрузка на производстве легла на женщин и подростков. Особенно сложно приходилось детям, оставшимся без попечения родителей. В срочном порядке в ремесленных училищах в Молотове было начато их обучение. «В октябре 1942 —го стали поступать подростки, в основном девочки из ремесленных училищ. Когда я их увидел в заводоуправлении — пришел в ужас: многие были босиком или в одних чулках. И все — в легком платье. Пришлось срочно организовывать из отходов производства пошив бурок и телогреек», — делится завод воспоминаниями Носко. 14-летних юношей и девушек поставили на довольствие. Работали они по 16 часов с одним выходным днем в неделю. Некоторые, чтобы не ехать в Курью, оставались ночевать здесь же, на заводе. «Фронтовые бригады трудились, не щадя себя. Выработка в цехе №1, который производил активированный уголь, достигала 170-200%», — вспоминал ветеран АО «Сорбент» Ю.Д. Зайцев. Пермский завод «Сорбент» и сейчас продолжает выпускать противогазы, но уже для гражданских нужд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Более 7 млн противогазов поставил в годы Войны «Сорбент» фронту. За самоотверженный труд медалями были награждены 875 сотрудников завода. В тяжелое для страны время на предприятии не только наладили выпуск военной продукции, но и запустили производство активированных углей на каменной основе. А в 1944 году запущено фильтрополотно Петрянова — уникального материала, призванного защитить органы дыхания гражданского населения в случае ядерной угрозы. С 2018 года «Сорбент» работает под брендом «Зелинский групп». Группа компаний названа в честь великого ученого, создателя первого эффективного противогаза Николая Дмитриевича Зелинского, и включает в себя еще два завода в России — Тамбовмаш в Тамбове и Электростальский химико-механический завод им. Н.Д. Зелинского в городе Электросталь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны в Перми (тогда — Молотов) в считанные дни наладили выпуск противогазов для фронта. Завод на Каме, где разместилось производство изделия, не был для этого предназначен. Несмотря на все сложности, задачу, поставленную руководством страны, удалось выполнить. Армия получила миллионы противогазов, спасавших жизни бойцов от ядовитых газов. История завода «Сорбент» берет свое начало с 1939 года, когда руководством Совнаркома было поручено организовать в стране производство активированного угля на древесной основе. Заводу присвоили «секретный» номер 103, а продукция, которую он выпускал, предназначалась для танковой и авиационной промышленности. Все изменилось в 1941 году, когда на СССР напала гитлеровская Германия. «В октябре 1941 года немецкие войска вплотную подошли к Москве. Руководство страны принимает решение эвакуировать из подмосковного города Электросталь цех по производству противогазов. Выбор пал на Пермь — город имеет две важные транспортные артерии: судоходную (река Кама) и железнодорожную (ветка проходила по правому берегу реки)», — рассказала URA.RU руководитель группы по обеспечению персоналом АО «Сорбент» Наталья Женихова. Эвакуация производства проходила в сложнейших условиях и заняла около полутора месяцев. Оборудование поместилось в 151 железнодорожный вагон, тогда как для полной эвакуации всего оборудования, сырья, материалов и незавершенного производства требовалось не менее 400 вагонов. В Пермь из подмосковной Электростали перевозили не только производство — больше 600 рабочих с семьями вынуждено переселились на Урал. Последний эшелон с людьми из Электростали прибыл в Молотов 15 декабря 1941 года. Если быть более точными, то состав прибыл на станцию Курья — в годы Войны Кировского района, как такового, еще не было. Среди эвакуированных — основатель и будущий начальник цеха №3 (ныне производство СИЗОД) Григорий Носко. Размещать людей тоже было негде: в срочном порядке пришлось строить бараки, некоторые рабочие жили в землянках. «Деревянные бараки не отапливались. Утром, перед рабочей сменой, заводчане грели чан с водой. Обледенелые умывались, чтобы согреться», — отмечает Женихова. Завод №103, куда вывезли цех, не имел специального здания для производства противогазов, а строить новое было некогда — фронту срочно требовались противогазы. Выпуск их решили организовать в деревянном складе. Забегая вперед, отметим: с поставленной задачей заводчане справились. Всего за месяц оборудование было смонтировано, а первые партии противогазов были поставлены для нужд фронта в мае 1942 года. Параллельно с производством шло строительство новых помещений. Трудиться приходилось иногда и по 20 часов в сутки, несмотря на жуткий мороз (минус 42-48 градусов). Несмотря на такое предельное напряжение, питались сотрудники нового цеха, как все — в обед суп-баланда и кусок хлеба. Вечером кипяток без сахара и, если остался, кусок хлеба. Так указано в архивных материалах «Сорбента». Основная нагрузка на производстве легла на женщин и подростков. Особенно сложно приходилось детям, оставшимся без попечения родителей. В срочном порядке в ремесленных училищах в Молотове было начато их обучение. 14-летних юношей и девушек поставили на довольствие. Работали они по 16 часов с одним выходным днем в неделю. Некоторые, чтобы не ехать в Курью, оставались ночевать здесь же, на заводе. «Фронтовые бригады трудились, не щадя себя. Выработка в цехе №1, который производил активированный уголь, достигала 170-200%», — вспоминал ветеран АО «Сорбент» Ю.Д. Зайцев. Более 7 млн противогазов поставил в годы Войны «Сорбент» фронту. За самоотверженный труд медалями были награждены 875 сотрудников завода. В тяжелое для страны время на предприятии не только наладили выпуск военной продукции, но и запустили производство активированных углей на каменной основе. А в 1944 году запущено фильтрополотно Петрянова — уникального материала, призванного защитить органы дыхания гражданского населения в случае ядерной угрозы. С 2018 года «Сорбент» работает под брендом «Зелинский групп». Группа компаний названа в честь великого ученого, создателя первого эффективного противогаза Николая Дмитриевича Зелинского, и включает в себя еще два завода в России — Тамбовмаш в Тамбове и Электростальский химико-механический завод им. Н.Д. Зелинского в городе Электросталь.