В Тюмени зимой внесли изменения в расписание автобусов

Чтобы не мерзнуть на остановках горожане могут воспользоваться мобильным приложением «Тюменский транспорт» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 30 октября общественный транспорт Тюмени перешел на зимнее расписание. URA.RU составило список актуальных изменений в движении автобусов.

Изменение маршрутов автобусов в Тюмени

В маршрут №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова» включили остановки «Школа № 95», «с/о „Железнодорожник“». Однако убрали «ЖК Плеханово» (в сторону улицы Городской, напротив Кремлевской,110к3).

Со 2 декабря для жителей деревни Дербыши по маршруту №21 («Центральный рынок — Андреевская») стали курсировать два автобуса — из города и в город через деревню. Они движутся по улицам Трактовой, Мира, Парковой, Московской, Лиственной.

Для удобства жителей СНТ «Липовый остров» маршрут №156 зимой начал ездить по укороченной схеме, до остановки СК «Здоровье». Это позволило уменьшить интервалы между автобусами и увеличить количество рейсов от СНТ до района улицы Щербакова.

В маршрут №3 «Центральный рынок — жилой район Преображенский» включили остановку «ул. Московский тракт». Причем как в прямом, так и в обратном направлениях.

Для жителей Ново-Патрушево увеличили количество автобусов маршрута №28. Изменили и схему маршрута №13, который стал заезжать в микрорайон. Это позволило жителям доезжать до ОБ №2, центра Тюмени, набережной и вокзала без пересадок.

На маршруте №2 «п. ДОК — ул. Таллинская» по будням в часы пик (утром и вечером) по укороченной схеме запустили один особо большой и три больших автобуса. Они движутся по объездной дороге (ул. Закалужская), без заезда на Московский и Червишевский тракты.

Маршрут №1д «ул. Энтузиастов — а/п Рощино» начал следовать по улицам Западносибирская, Казачьи луга, Лесопарковая. В него добавили остановки «ул. Западносибирская», «мкр. Тура», «Школа № 67», «Озеро Оброчное», но исключили «Центр русской культуры», «ул. Домостроителей». Организовано 12 коротких рейсов до «Центрального рынка».

С 1 января на маршруте №84 число автобусов увеличат до 24. Два из них будут средней вместимости, остальные — малой.

Автобусы в Ново-Комарово

Из проблемного района, на автобусное сообщение из которого жаловались жители, запустят маршрут №63 до центра города. Стоимость тарифа будет составлять 39 рублей. Как обещал губернатор Александр Моор, нововведение запланировано на 21 декабря или даже раньше.

Где узнать расписание автобусов

Для того чтобы не мерзнуть на остановках в ожидании своего автобуса, у тюменцев есть несколько способов:

использовать приложение «Тюменский транспорт», в котором видно, когда нужный маршрут прибудет на остановку;

воспользоваться аналогичным сервисом на сайте «Тюменьгортранс»;

позвонить в бесплатную справочную 8-800-250-07-22.