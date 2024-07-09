Путин формирует коалицию для противостояния Западу по Украине

Официальный двухдневный визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди (вслед за главой правительства Венгрии Виктором Орбаном) и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным свидетельствуют об усилении позиций глобального Юга в мировой политике и экономике. Накануне Путин и Моди три часа провели за неформальным общением. Эксперты пояснили URA.RU, какой сигнал своей встречей российский и индийский лидеры посылают мировому сообществу и коллективному Западу.
Последний раз премьер-министр Индии был в Москве в 2015 году, а в 2019 году он посетил Владивосток. Предыдущая встреча президента России и главы правительства Индии состоялась в 2022 году в Самарканде на саммите ШОС.
Открывая во вторник в Кремле российско-индийские переговоры на высшем уровне, Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер «особо привилегированного стратегического характера». «Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению украинского кризиса — конечно, прежде всего мирным путем», — сказал российский лидер. Со своей стороны, Моди отметил, что его разговор с президентом России по Украине прошел в «открытом ключе».
«Могу заверить, что Индия всегда была на стороне мира. Когда я вас слушал, я чувствовал оптимизм, возникли надежды на будущее. Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине <...> Война не решение, поэтому нужен диалог», — подчеркнул Моди.
Несмотря на давление, которое оказывает глобальный Запад на премьер-министра Индии, он продолжает сотрудничать с Россией, сказал в разговоре с URA.RU депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. «Моди поддерживает Россию в украинском конфликте и выступает за мирное урегулирование, но не на условиях Украины», — сказал он.
По словам парламентария, визит Моди в Москву имеет большое символическое значение, и тот факт, что он состоялся сразу после его переизбрания на пост премьер-министра, свидетельствует о приоритетном характере отношений с Россией для Индии. «После обретения формальной независимости Индия продолжала испытывать влияние западных элит, но сейчас курс страны направлен на партнерство с Россией, Китаем и глобальным Югом. Индия не хочет быть частью Запада, который, по мнению многих, находится на закате. Индийские элиты это прекрасно понимают и стремятся идти вперед с восходящими экономиками», — сказал Матвейчев.
Разговоры о том, что Индия ориентирована на Запад, устарели со времен прихода Моди к власти. «Его партия придерживается курса на независимость и суверенитет. Недавно Индию переименовали в Бхарат, что является старым, не западным названием страны. Это символизирует курс Индии на отрыв от Запада и неоколониального существования», — указал депутат.
Премьера Моди не интересуют заявления Владимира Зеленского, утверждает ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина. «Вы думаете, ему важно, что говорит Зеленский? Моди не обращает на это внимания, его интересуют интересы его страны и ее сотрудничество с Россией, вот и все», — сказала эксперт.
Индийский лидер, с ее слов, отчитывается исключительно перед своим парламентом и народом. «Западу это неудобно, поскольку в Евросоюзе суверенные государства стали редкостью. Моди возглавляет суверенное государство, так же как и Путин», — отметила Ванина.
Со своей стороны научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов назвал переговоры лидеров России и Индии «демонстрацией изменения восприятия ситуации вокруг Украины в мире, в том числе на Западе».
«Тот факт, что Моди последние два года не встречался с Путиным — свидетельство того, что российская сторона с пониманием относилась к интересам индийских партнеров, не желая осложнять им диалог с Западом. То, что Моди решил приехать в Россию именно сейчас, демонстрирует, что Запад уже куда спокойнее относится к идее диалога с Москвой», — сказал эксперт URA.RU.
По его словам, сама по себе первая встреча Путина и Моди после начала СВО, уже достаточна для того, чтобы говорить о ее важности. «Плюс для Моди, и для Путина комфортнее проводить переговоры на уровне лидеров, общаться, видя реакцию собеседника, и договариваться с живым человеком, а не с безликим институтом», — заметил Куприянов.
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