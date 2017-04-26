{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:44  26 апреля 2017 42

Почти половина россиян выступает за отставку Медведева

ИННОПРОМ-2014: проходка Дмитрия Медведева по выставке и пленарка. Екатеринбург, медведев дмитрий
За отставку премьера высказались 45% опрошенныхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти половина россиян, 45%, поддерживают отставку председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Результаты опроса, проведенного в апреле, представил «Левада-Центр», пишет РБК.

При этом «определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса Левада-Центра, проведенного 7—10 апреля. Отмечается, что доверие к премьер-министру постепенно падало с мая прошлого года. Если тогда «полностью доверяли» Медведеву 14% респондентов, то в декабре их доля снизилась до 9%, а в апреле нынешнего года составила всего 3%. Снижалась доля и тех, кто «в основном доверяет» премьер-министру — с 39 до 30%. А вот число «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года, как и доля «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19%.

Социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров заявил РБК, что рейтинг Медведева упал в том числе из-за расследования ФБК, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса». По словам эксперта, респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров