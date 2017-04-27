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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
02:44  27 апреля 2017 5

ФСБ задержала в Калининграде двенадцать террористов

Терроризм. Клипарт, терроризм
Выходцы из Средней Азии вербовали наемников в террористическую группировкуФото: depositphotos.com

Двенадцать боевиков террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов», запрещенной в России, задержаны спецназом ФСБ в Калининграде. Все они выходцы из Средней Азии и, по данным ведомства, могут быть причастны к вербовке новых членов международной террористической группировки.

Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона, силовики также установили лидера ячейки. Он уже разыскивается правоохранительными органами Узбекистана за преступления экстремистской направленности. Злоумышленники вербовал новых боевиков в регионе, в том числе выходцев из Центральной Азии.

Лидеры группы боевиков проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии.

Задержанные иностранцы будут выдворены в страну, из которой прибыли в Россию. Там они подлежат суду.

Наталья Володина
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