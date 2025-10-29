Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

СБУ задержала митрополита УПЦ сразу после освобождения из СИЗО

29 октября 2025 в 05:41
Нападки на УПЦ продолжаются на Украине

Нападки на УПЦ продолжаются на Украине

Фото: Илья Московец © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала митрополита Украинской православной церкви Арсения. Это произошло вскоре после его выхода из следственного изолятора в Днепропетровске. Решение об освобождении священника ранее принял суд из-за необходимости срочного хирургического вмешательства на сердце.

«Несмотря на то, что суд признал необходимость лечения, представители СБУ задержали владыку у ворот изолятора. Ему предъявили новое обвинение», — пишет ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский продолжил нападки на православную святыню — Свято-Успенскую Святогорскую Лавру. Митрополита Арсения арестовали в апреле прошлого года. Ему вменяли в вину заявления от осени 2023 года. Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года.

