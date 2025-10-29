Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Ставрополье атаковали промзону

29 октября 2025 в 06:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Атака БПЛА на промзону в Ставрополье отражена

Атака БПЛА на промзону в Ставрополье отражена

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Промышленная зона в Буденновске Ставропольского края подверглась атаке беспилотников. Вражеские дроны были нейтрализованы, жертв и разрушений удалось избежать. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. 

«Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров в своем telegram-канале. 

Губернатор добавил, что на месте падения беспилотников работают оперативные службы. Также он поблагодарил защитников и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Продолжение после рекламы

Ранее подобные попытки атаки на промышленную зону Буденновска уже фиксировались. Однако тогда, как и сейчас, пострадавших и разрушений инфраструктуры удалось избежать благодаря работе систем ПВО и оперативных служб.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал