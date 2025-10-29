Военный эксперт заявил о чудовищных потерях ВСУ под Красноармейском

«Противник держит город (Красноармейск) еще очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек. Это говорит о чудовищных потерях на данном направлении», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.