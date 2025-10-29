В Москве сбит четвертый БПЛА
29 октября 2025 в 05:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Еще один вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы, был успешно уничтожен. На месте падения его обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
