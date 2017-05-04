14:56 04 мая 2017 0

Суды подтвердили, что пилотов лишают летных свидетельств правомерно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советник главы Росавиации Сергей Извольский заявил, что летных свидетельств лишатся только те пилоты, которые получили удостоверения неправомерным способом. Российские летчики подавали жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) на то, что их лишают свидетельств из-за обучения в негосударственных учебных центрах.

Как рассказал Извольский «Национальной службе новостей», все апелляции и жалобы в ICAO на то, что Росавиация пытается незаконным образом лишить пилотов их работы, беспочвенны. «Прежде всего незаконным образом пилоты получали свои удостоверения коммерческих пилотов и имели смелость перевозить пассажиров. Груз ответственности таких пилотов несоизмеримо высок», — отметил собеседник агентства.

Извольский отметил, что в судебных инстанциях посчитали действия Росавиации правомерными. «Мы лишаем свидетельств только тех, кто подделывал документы и получал их неправомерным способом», — отметил представитель Росавиации.

Советник главы Росавиации уточнил, что для того, чтобы получить свидетельство коммерческого пилота, нужно обучиться по программе, утвержденной Росавиацией. В частных авиационных учебных центрах такой программы нет, пишет телеканал 360.

По его словам, без этой программы невозможно получить соответствующую профессию и выдать свидетельство коммерческого пилота, который может пойти и трудоустроиться в компанию с перевозками пассажиров, грузов и прочего. Негосударственные центры, по словам Извольского, могут обучать на частных пилотов, то есть тех, кто летает в собственных целях или для удовольствия.

Пилоты, в свою очередь, жаловались на то, что Росавиация сама разрешила создавать негосударственные учебные центры, а выданные летные свидетельства соответствовали международным требованиям. По их мнению, после жестких мер Росавиации без работы могут остаться тысячи летчиков. В ICAO в ответ на поданные жалобы ранее заявили, что эти вопросы должны решаться на местном уровне без привлечения международных специалистов.