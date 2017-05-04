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04 мая 2017
Главные новости Москвы
11:58  04 мая 2017 3

Тысячи российских пилотов могут потерять работу из-за решения Росавиации

Репетиция парада. Челябинск., улыбка, пилот, летчик
Пилоты могут остаться без работы из-за учебы в негосударственных учебных центрахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росавиация в ближайшее время может признать недействительными около тысячи летных свидетельств, выданных в негосударственных учебных центрах. Пилоты написали жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

В жалобе пилотов указывается, что после отзыва лицензий Росавиацией без работы могут остаться до четверти российских пилотов, пишет «Коммерсант». В петиции летчики указывают, что ведомство «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством.

В свою очередь в Росавиации заявляют, что в ходе проверки сотрудниками ведомства были выявлены многочисленные нарушения и фальсификации данных в документах, выданных в частных организациях по подготовке пилотов. Там также подчеркнули, что на решительные меры они идут в связи с повышением безопасности полетов.

На заявление пилотов, направленное в Международную организацию гражданской авиации, пришел ответ, добавляет «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь организации Энтони Филбин пояснил, что подобные вопросы должны решаться на местном уровне, без привлечения международных специалистов.

Нина Калинина
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