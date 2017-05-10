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10 мая 2017
19:52  10 мая 2017 0

Юная американка стала королевой выпускного бала, прикатив на торжество в гробу. ВИДЕО

Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., гроб
Выпускница школы не побоялась лечь живьем в гробФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семнадцатилетняя жительница США приехала на выпускной бал в гробу и на катафалке. Девушка призналась, что давно мечтает стать директором похоронного бюро.

Выпускница школы в городе Пенсаукен в штате Нью-Джерси Меган Флагерти придумала свое эффективное появление на балу уже давно. Реализовать эту идею, как пишет информагентство Nation News, ей помогли ее отец и друг.

С таким подходом к триумфальному прибытию выпускница стала настоящей королевой бала.

Нина Калинина
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