19:52 10 мая 2017 0

Выпускница школы не побоялась лечь живьем в гроб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семнадцатилетняя жительница США приехала на выпускной бал в гробу и на катафалке. Девушка призналась, что давно мечтает стать директором похоронного бюро.

Выпускница школы в городе Пенсаукен в штате Нью-Джерси Меган Флагерти придумала свое эффективное появление на балу уже давно. Реализовать эту идею, как пишет информагентство Nation News, ей помогли ее отец и друг.

С таким подходом к триумфальному прибытию выпускница стала настоящей королевой бала.