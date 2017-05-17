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17 мая 2017
13:29  17 мая 2017 1

В Москве умер легендарный космонавт, который сыграл с землянами в шахматы

Виктор Горбатко осуществил три космических полета - в 1969, 1977 и 1980 годахФОТО: Wikipedia

В Москве на 83-году ушел из жизни советский космонавт Виктор Горбатко, вошедший в историю в качестве участника легендарной шахматной партии «Космос-Земля», сыгранной дистанционно между землянами и космонавтами в 1970 года.

Горбатко скончался рано утром в среду, 17 мая, в столичном госпитале им. Мандрыка, сообщает телеканал 360. На протяжении последних недель он находился в реанимации.

Первый полет в Космос Горбатко совершил в октябре 1969 года на космическом корабле «Союз-7». Второй — в феврале 1977 года на космическом корабле «Союз-24». Третий полет состоялся в июле 1980 года на космических кораблях «Союз-36», «Союз-37» и орбитальной станции «Салют-6».

Сергей Макеев
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