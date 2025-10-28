Война в Бразилии с десятками погибших в час: что известно о боях наркокартелей и властей

Масштабная операция в Бразилии привела к гибели 64 человек и аресту 81 человек Фото: pixabay.com

В Бразилии развернулись масштабные боестолкновения между силовиками и наркокартелями. Всего за час ожесточенных боев погибли 64 человека. Среди жертв есть и мирные жители. Что известно о боях наркокартелей и властей Бразилии — в материале URA.RU.

Как все началось: операция «Сдерживание»

Конфликт стал очередным этапом постоянной правительственной операции «Сдерживание». Ее цель — борьба с распространением наркоторговли в Рио-де-Жанейро. Рано утром на место прибыло не менее 2500 сотрудников служб безопасности для исполнения 100 ордеров на арест, однако их встретили шквальным огнем и подожженными баррикадами.

Местные банды осадили город

В ответ на действия властей местные банды, контролирующие до 70% наркоторговли в городе, фактически ввели локдаун. Они заблокировали дороги и проспекты угнанными автобусами и баррикадами.

На севере Рио горят автомобили, слышны выстрелы, жители боятся выходить из домов. Боевики также начали использовать FPV-дроны для блокировки выездов из районов. Губернатор Клаудио Кастро обвинил в эскалации федеральные власти, заявив об отказе президента Лулы да Силвы направить военных на помощь.





Последствия и погибшие

Жертвами столкновений стали 60 подозреваемых (двое из штата Баия, один из Эспириту-Санту). В ходе операции погибли не менее 20 человек, среди которых четыре сотрудника полиции (двое — гражданской, двое — военной). Пострадали три мирных жителя: бездомный с огнестрельным ранением в спину, женщина, раненая в спортзале, и мужчина.

Среди арестованных — два важных фигуранта

Правоохранительными органами задержано не менее 80 участников наркокартелей. Изъято значительное количество огнестрельного оружия различных типов, а также мотоциклы, используемые злоумышленниками.

В ходе операции изъято 75 винтовок, два пистолета и девять мотоциклов





Среди арестованных — Тиаго ду Насименту Мендеш (Белан ду Китунго) — один из лидеров влиятельного наркокартеля. Николас Фернандеш Соареш — финансовый агент другого лидера картеля Эдгара Алвеша де Андраде (известного как Дока или Урсо).

Позиция властей

Министр общественной безопасности Рио-де-Жанейро Виктор Сантос подтвердил, что операция была тщательно спланирована, но проводилась без поддержки федерального правительства. Он подчеркнул, что в зоне действий проживает около 280 000 человек.