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18 мая 2017
16:58  18 мая 2017 0

Отдых на пляже может привести к преждевременной смерти

Пляжи Челябинск, лето, городской пляж шершневский, голые девушки
Неподвижный отдых вредит здоровьюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдых на пляже у воды крайне опасен для здоровья людей и даже может стать причиной преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи Ливерпульского университета.

Группа ученых вела наблюдение за 28 здоровыми и активными людьми, средний возраст которых составлял 25 лет во время двухнедельного отдыха на побережье. Все участники эксперимента носили специальные повязки — устройства, измеряющие физическую активность человека. При этом рацион питания у отдыхающих не менялся, пишет «Утро.ру».

За две недели физическая активность участников экспериментов снизилась на 80%, в день они делали около полутора тысячи шагов при норме в 10 тысяч шагов. В результате отдыхающие потеряли мышечную массу, накопив жировую прослойку на животе.

По мнению специалистов, эти изменения могут привести к хроническим болезням и даже преждевременной смерти. Ученые посоветовали избегать сидячего образа жизни на протяжении длительных периодов времени.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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