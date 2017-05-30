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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Курганской области
19:18  30 мая 2017 0

После вмешательства прокурора бюджетная структура Зауралья погасила миллионные долги по госконтрактам

Административные здания Курган, прокуратура курганской области
МФЦ выплатил более 20 млн рублей долгов предпринимателямФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По требованию заместителя генерального прокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева в Курганской области погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму свыше 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в 2016 году заказчик ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» заключал с предпринимателями госконтракты, связанные с обеспечением своей деятельности. Однако рассчитываться по ним не спешил: просроченная задолженность перед исполнителями превышала 20 млн рублей.

Для дачи объяснений директор МФЦ был приглашен в областную прокуратуру на заседание межведомственной комиссии. Кроме того, после обращения одной из фирм, которой задолжал МФЦ, прокуратура области в адрес директора внесла представление с требованием устранить нарушение закона и привлечь виновных лиц к ответственности. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность полностью погашена.

В марте из-за миллиардных долгов перед предпринимателями заместитель генпрокурора РФ в Уральском и Южном федеральных округах Юрий Пономарев внес представление на имя трех уральских губернаторов, в том числе и Алексею Кокорину. Тогда речь шла о долге государственных и муниципальных заказчиков Курганской области — более 1,4 млрд рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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