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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
18:04  30 мая 2017 0

Оглашен приговор предпринимателю, убившему директора челябинского завода

Ружье. Челябинск., ружье
Алексей Заварухин был убит выстрелом в головуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейском районном суде 30 мая вынесен приговор владельцу автосервиса села Круглое Владиславу Чепишко, убившему директора Кыштымского газобетонного завода Алексея Заварухина. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, Чепишко осужден на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда с осужденного в пользу родных погибшего взыскано 6 млн. рублей.

Поводом для убийства послужила ссора. 22 марта 2016 года Заварухин приехал в дом Чепишко, который переоборудовал свой гараж в автомастерскую. Бизнесмен высказал автослесарю претензии из-за затянувшегося на два месяца ремонта Infiniti EX 25, потребовав вернуть деньги, 80 тысяч рублей. Предприниматель сходил за обрезом охотничьего ружья и выстрелил Алексею Заварухину в голову. Клиент скончался на месте. Чепишко вывез тело, бросил его у обочины дороги возле поселка Лазурный, а автомобиль отогнал на стоянку в Баландино.

Алексея Заварухина, зятя известного бизнесмена и собственника курорта «Увильды» Александра Мицукова, начали искать родные. Семье было известно, что он собирался ехать в автосервис, но Чепишко отрицал свою вину. Но вскоре обнаружили автомобиль, а потом и тело Заварухина. Камеры наблюдения зафиксировали, как Чепишко паркует иномарку. Уже на суде, где избиралась мера пресечения, он признал вину и даже попросил прощения у родных погибшего.

Владислава Чепишко осудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение документов).

Альбина Золотухина
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