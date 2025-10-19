Дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В России продлена «дачная амнистия»: граждане смогут оформить в упрощенном порядке права на земельные участки и дома, построенные до мая 1998 года, до 1 марта 2031 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия».
«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», — пояснил Чаплин РИА Новости. По его словам, новая редакция закона решает проблему отсутствия документов у владельцев домов и участков, границы которых часто не были оформлены официально. Депутат отметил, что многие дома строились по разрешениям, подключались к коммуникациям, но право собственности на них не оформлялось.
Чаплин также уточнил, что поправки к закону расширили круг объектов, подпадающих под упрощенную регистрацию. Теперь оформить право собственности можно не только на садовые дома и постройки на участках для садоводства, но и на объекты, расположенные на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства внутри населенных пунктов. Кроме того, воспользоваться упрощенным порядком смогут и наследники прежних владельцев — закон признает их право собственности даже на участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании, вне зависимости от вида разрешенного использования земли.
Чтобы зарегистрировать права на дачный дом и участок, гражданину потребуется предоставить в местные органы регистрации документы на землю и технический план объекта, выданный кадастровым инженером. Подать заявление можно любым способом: лично, по почте, через МФЦ или в электронном виде. Депутат подчеркнул, что после 1 марта 2031 года право собственности можно будет оформить только через суд, а до этого срока граждане могут воспользоваться упрощенной процедурой.
