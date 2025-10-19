Дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года

Дачную амнистию продлят Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В России продлена «дачная амнистия»: граждане смогут оформить в упрощенном порядке права на земельные участки и дома, построенные до мая 1998 года, до 1 марта 2031 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от партии «Единая Россия».

«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», — пояснил Чаплин РИА Новости. По его словам, новая редакция закона решает проблему отсутствия документов у владельцев домов и участков, границы которых часто не были оформлены официально. Депутат отметил, что многие дома строились по разрешениям, подключались к коммуникациям, но право собственности на них не оформлялось.

Чаплин также уточнил, что поправки к закону расширили круг объектов, подпадающих под упрощенную регистрацию. Теперь оформить право собственности можно не только на садовые дома и постройки на участках для садоводства, но и на объекты, расположенные на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства внутри населенных пунктов. Кроме того, воспользоваться упрощенным порядком смогут и наследники прежних владельцев — закон признает их право собственности даже на участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании, вне зависимости от вида разрешенного использования земли.

