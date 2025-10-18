В Магнитогорске задержали банду сутенеров

Полиция задержала шестерых подозреваемых за организацию проституции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске раскрыли организацию проституции и вовлечение в нее людей. Полиция задержала шестерых подозреваемых: пятерых жителей Магнитогорска в возрасте от 32 до 61 года и жителя Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

«Следователями Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску установлено, что более двух лет назад подозреваемые организовали на территории города деятельность по занятию проституцией другими лицами, а также вовлечение девушек в занятие проституцией. Они действовали группой по предварительному сговору», — сообщили в ведомстве.

По этим фактам завели уголовные дела за организацию проституции и вовлечение в нее. Помощь в задержании сотрудникам уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску оказал ОМОН «Сталь» областного Управления Росгвардии.

