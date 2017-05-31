{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
20:16  31 мая 2017 0

Путин призвал власти в регионах поддерживать многодетные семьи

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Путин учредил орден "Родительская слава" в 2008 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Родительская слава» призвал региональные власти оказывать всемерную поддержку многодетным семьям.

Путин подчеркнул, несмотря на то, что многое уже сделано, проблемы многодетных семей видны на местах, сообщает ТАСС. «Проблемы многодетных семей лучше видны, конечно, на местах, — пояснил он. — Их нужно чувствовать, понимать и стремиться помочь, в том числе и в решении всех насущных жизненных проблем».

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. Согласно указу президента, одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

В прошлом году награды были вручены семьям из Тверской области (11 детей), Калининградской области (8 детей), Краснодарского края (7 детей), Ингушетии (9 детей), Самарской области (12 детей), Свердловской области (7 детей), Алтайского края (12 детей), Крыма (8 детей), Хабаровского края (8 детей).

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров