Путин призвал власти в регионах поддерживать многодетные семьи

20:16 31 мая 2017 0

Путин учредил орден "Родительская слава" в 2008 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Родительская слава» призвал региональные власти оказывать всемерную поддержку многодетным семьям.

Путин подчеркнул, несмотря на то, что многое уже сделано, проблемы многодетных семей видны на местах, сообщает ТАСС. «Проблемы многодетных семей лучше видны, конечно, на местах, — пояснил он. — Их нужно чувствовать, понимать и стремиться помочь, в том числе и в решении всех насущных жизненных проблем».

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. Согласно указу президента, одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

В прошлом году награды были вручены семьям из Тверской области (11 детей), Калининградской области (8 детей), Краснодарского края (7 детей), Ингушетии (9 детей), Самарской области (12 детей), Свердловской области (7 детей), Алтайского края (12 детей), Крыма (8 детей), Хабаровского края (8 детей).