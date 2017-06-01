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01 июня 2017
12:42  01 июня 2017 0

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Пока по новым ставкам можно приобрести квартиру лишь в новостройкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке на покупку квартиры на 0,2-0,75%, пишут «Народные новости». С четверга, 1 июня, клиентам банка открылась возможность приобрести жилье по новым ставкам лишь в новостройках, однако с 5 числа предложение распространится и на остальные объекты недвижимости, включая вторичный рынок.

В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в ближайшие 2-3 года ставки по ипотечным кредитам могут быть снижены до 6-7%, если будет сохранена тенденция снижения инфляции.

Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в стране назрели необходимые условия для снижения ставок в этом секторе. По его словам, соответствующая задача компетентным структурам уже поставлена.

Сергей Демин
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