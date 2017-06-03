05:47 03 июня 2017 0

Закон предписывает иностранным агентствам открывать в России филиалы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Рейтинги по российской национальной шкале, присвоенные ранее 104 эмитентам, а также долгосрочный рейтинг России по национальной шкале, составленные международным рейтинговым агентством «Standard & Poor’s», отозваны компанией в связи в изменениями в законодательстве.

«S& P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств», — сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официальное сообщение агентства.

Данный шаг, как утверждают представители S& P, не отразится на рейтинге эмитентов по международной шкале.

Решение об отзыве было принято в связи с принятием в России законодательства, в соответствии с которым иностранные рейтинговые агенства должны были открыть свои филиалы и не составлять рейтинги под влиянием других стран.

В списке тех эмитентов, чьи рейтинги по национальной шкале отозваны — ВТБ, Альфа-банк, банк «Возрождение», АИЖК, «Роснано», РЖД, ЛУКОЙЛ, «Мосэнерго», «МегаФон», «Русгидро», «Северстал» и другие, пишет «Коммерсант».