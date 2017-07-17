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17 июля 2017
Главные новости Москвы
09:57  17 июля 2017 22

Медведев ввел новые требования к экологичности автомобилей

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Развитие экомобилей требует соответствующих измененийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России утвердили новые правила дорожного движения. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому в ПДД вводятся вводятся новые знаки и термины, касающиеся экологичности транспорта.

Теперь на дорогах можно будет увидеть знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Вводится табличка «Экологический класс транспортного средства». В ПДД также внесены термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака „Остановка запрещена“ распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта», — сказано в пояснительной записке к документу.

Изменения коснулись и велосипедистов. С 17 июля дети до 14 лет имеют право кататься только в сопровождении взрослых.

Семен Гринберг
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