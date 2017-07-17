В России утвердили новые правила дорожного движения. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому в ПДД вводятся вводятся новые знаки и термины, касающиеся экологичности транспорта.
Теперь на дорогах можно будет увидеть знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Вводится табличка «Экологический класс транспортного средства». В ПДД также внесены термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль», сообщает «Федеральное агентство новостей».
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака „Остановка запрещена“ распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта», — сказано в пояснительной записке к документу.
Изменения коснулись и велосипедистов. С 17 июля дети до 14 лет имеют право кататься только в сопровождении взрослых.