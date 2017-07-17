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17 июля 2017
Главные новости Москвы
15:21  17 июля 2017 8

Евросоюз одобрил для Украины новые торговые преференции

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, зерно, кормовые
Украина будет возить зерно в Европу без пошлиныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Совет Евросоюза сообщил об утверждении новых торговых преференций для Украины. Они приняты в одностороннем порядке на Совете министров стран ЕС по сельскому хозяйству.

Новые преференции идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает «Национальная служба новостей».

Еще в начале месяца новые преференции для Украины были одобрены в Европарламенте. Как уточняет RT, льготы будут действовать на протяжении трех лет. Ранее, 11 июля, Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной.

Как уточняет агентство бизнес-новостей «Экономика сегодня», Киев в рамках введенных преференций получит от Евросоюза ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Европу кукурузы, алюминия, удобрений, красителей, обуви, пшеницы, овса, ячменя, томатов, винограда и меда. Кроме того, на импорт меди, удобрений, алюминия, красителей, обуви, а также оборудования для теле- и аудиозаписи пошлины также будут сняты.

Нина Калинина
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