Евросоюз одобрил для Украины новые торговые преференции

Совет Евросоюза сообщил об утверждении новых торговых преференций для Украины. Они приняты в одностороннем порядке на Совете министров стран ЕС по сельскому хозяйству.
Новые преференции идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает «Национальная служба новостей».
Еще в начале месяца новые преференции для Украины были одобрены в Европарламенте. Как уточняет RT, льготы будут действовать на протяжении трех лет. Ранее, 11 июля, Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной.
Как уточняет агентство бизнес-новостей «Экономика сегодня», Киев в рамках введенных преференций получит от Евросоюза ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Европу кукурузы, алюминия, удобрений, красителей, обуви, пшеницы, овса, ячменя, томатов, винограда и меда. Кроме того, на импорт меди, удобрений, алюминия, красителей, обуви, а также оборудования для теле- и аудиозаписи пошлины также будут сняты.