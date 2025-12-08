В аэропорту Краснодар введены временные ограничения
09 декабря 2025 в 01:14
Фото: © URA.RU
В аэропорту Краснодар (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
