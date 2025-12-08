Трамп выразил желание положить конец конфликту на Украине
09 декабря 2025 в 01:28
Срочная новость
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы положить конец человеческим жертвам в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в Белом доме.
