Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году

09 декабря 2025 в 01:18
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сборы граждан России, которые находятся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием. Указ вступает в силу со дня официального публикования.

