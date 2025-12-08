Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году
09 декабря 2025 в 01:18
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2026 году
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Сборы граждан России, которые находятся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием. Указ вступает в силу со дня официального публикования.
