Трамп заявил, что США перестали давать деньги Украине
09 декабря 2025 в 01:26
Срочная новость
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США прекратили выделять финансовые средства Украине и теперь затрачивают лишь время на достижение урегулирования конфликта. Об этом заявил заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
