Российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами РФ
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские средства ПВО за период с 17:00 до 23:00 по мск уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В период с 17.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбито над Ростовской областью — пять штук.
Два БПЛА поразили над Брянской областью. Еще столько над Белгородской и Волгоградской областями.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.