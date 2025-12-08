Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами РФ

09 декабря 2025 в 01:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства ПВО за период с 17:00 до 23:00 по мск уничтожили 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 17.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбито над Ростовской областью — пять штук.

Два БПЛА поразили над Брянской областью. Еще столько над Белгородской и Волгоградской областями.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал