Путин изменил приоритеты работы СПЧ в условиях спецоперации
Путин подписал указ о кадровых изменениях в СПЧ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин утвердил указ о ротации состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
В обновленный состав СПЧ включены:
- председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова;
- советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко;
- председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков;
- ректор МПГУ Алексей Лубков.
В частности, председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, вошедшая в обновленный состав СПЧ, заявила URA.RU, что сосредоточит работу в совете на защите семей участников вооруженных конфликтов и гуманитарных проектах.
«Всегда приоритетом у нас были семьи участников. На данном этапе это СВО, а до этого и Афганистан и чеченский конфликт и Сирия. То есть, естественно, это забота о семьях и оказание юридической помощи, психологической обязательно, естественно. Ну и мое направление будет СВО, гуманитарная миссия. То есть все, что с этим связано, будем активно работать», — сказала Большакова.
Она уточнила, что в центре ее инициатив будут меры поддержки родственников военнослужащих и ветеранов локальных конфликтов, а также развитие системной правовой и психологической помощи семьям. Отвечая на вопрос URA.RU о подготовке к предстоящей встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным, Большакова сообщила, что уже направила свои предложения для обсуждения.
«У нас еще будет только ознакомительный этап, да. Но вопросы я предоставила, будут они обсуждаться. Поэтому надеюсь, что в следующий раз обязательно все мои предложения, которые я заранее озвучила, будут приняты», — подытожила новый член СПЧ.
Председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в разговоре с URA.RU подтвердил свое вхождение в состав совета как представителя общественного объединения. Он уточнил, что намерен сосредоточиться на комиссиях по развитию правоохранительных органов, экологическим правам и развитию гражданского общества.
«Приоритет остается тем же: защита прав человека, гражданина, его свободы, его социальных, духовно-культурных, экономических, политических, экологических и других прав. Очень широкий спектр вопросов, связанных с активностью наших граждан», — сказал Шлыков.
Он добавил, что на предстоящей традиционной встрече с Владимиром Путиным он не планирует выступать с инициативами. По его словам, сначала он намерен отработать в статусе члена Совета не менее года, а затем уже выходить с вопросами и предложениями, опираясь на результаты работы. Шлыков подчеркнул, что все решения и обращения формируются коллегиально внутри СПЧ, поэтому преждевременная личная активность на встрече с президентом, по его мнению, была бы некорректной.
