Путин изменил приоритеты работы СПЧ в условиях спецоперации

Путин подписал указ о кадровых изменениях в СПЧ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил указ о ротации состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В обновленный состав СПЧ включены:

- председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова;

- советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко;

- председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков;

- ректор МПГУ Алексей Лубков.

В частности, председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, вошедшая в обновленный состав СПЧ, заявила URA.RU, что сосредоточит работу в совете на защите семей участников вооруженных конфликтов и гуманитарных проектах.

«Всегда приоритетом у нас были семьи участников. На данном этапе это СВО, а до этого и Афганистан и чеченский конфликт и Сирия. То есть, естественно, это забота о семьях и оказание юридической помощи, психологической обязательно, естественно. Ну и мое направление будет СВО, гуманитарная миссия. То есть все, что с этим связано, будем активно работать», — сказала Большакова.

Она уточнила, что в центре ее инициатив будут меры поддержки родственников военнослужащих и ветеранов локальных конфликтов, а также развитие системной правовой и психологической помощи семьям. Отвечая на вопрос URA.RU о подготовке к предстоящей встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным, Большакова сообщила, что уже направила свои предложения для обсуждения.

«У нас еще будет только ознакомительный этап, да. Но вопросы я предоставила, будут они обсуждаться. Поэтому надеюсь, что в следующий раз обязательно все мои предложения, которые я заранее озвучила, будут приняты», — подытожила новый член СПЧ.

Председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в разговоре с URA.RU подтвердил свое вхождение в состав совета как представителя общественного объединения. Он уточнил, что намерен сосредоточиться на комиссиях по развитию правоохранительных органов, экологическим правам и развитию гражданского общества.

«Приоритет остается тем же: защита прав человека, гражданина, его свободы, его социальных, духовно-культурных, экономических, политических, экологических и других прав. Очень широкий спектр вопросов, связанных с активностью наших граждан», — сказал Шлыков.