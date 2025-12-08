Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы Офиса президента Украины

Зеленский рассматривает на должность главы ОП Шмыгаля и Федорова
09 декабря 2025 в 00:15
На должность главы офиса президента Украины рассматриваются Денис Шмыгаль и Михаил Федоров

Фото: Официальный сайт президента Украины

Впервые названы кандидаты на должность нового главы Офиса президента Украины. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с лидерами Евросоюза в Лондоне.

«У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова»,— заявил он, его слова приводит telegram-канал «Интерфакс-Украина». Ранее вопрос о возможной ротации в руководстве Офиса президента на официальном уровне не комментировали.

Пост главы Офиса президента Украины освободился после отставки Андрея Ермака, последовавшей за обысками НАБУ и САП в рамках расследования коррупционной схемы в энергетике. Сам Ермак после увольнения заявил о намерении поехать на фронт.

