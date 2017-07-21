Обнаженная активистка Femen, кричащая «Жыве Беларусь» («Да здравствует Беларусь!») была выведена со встречи украинского президента Петра Порошенко и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает агентство Nation News.
Инцидент произошел во время встречи глав двух государств в Киеве, где они подписывали документы о сотрудничестве. В какой-то момент в зал ворвалась девушка и начала кричать. Ее кофточка в этот момент была широко распахнута. Как уточняет «телеканал 360», на теле темнокожей активистки были написаны слова, которые никто не успел прочитать: служба охраны поспешно вывела нарушительницу за дверь. Лица президентов кардинально изменились после произошедшего: ранее улыбавшийся Порошенко помрачнел, зато глава Белоруссии вовсю заулыбался.
Заоем встреча была остановлена еще раз, когда во время пресс-конференции в обморок упал глава погранслужбы Украины. Александр Лукашенко попросил дать ему стул, сообщил телеканал «РЕН-ТВ».