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22 июля 2017
21 июля 2017
23:48  21 июля 2017 0

Госдума приняла закон о фонде защиты прав дольщиков

33 Майская прогулка. Екатеринбург, новостройка, строительная компания брусника
Обманутым дольщикам России будут возвращать средства из специального фондаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о порядке формирования компенсационного фонда для выплат по долевому строительству. Инициатива также предусматривает ужесточение требований к строительным компаниям.

Согласно законопроекту, фонд будет формироваться за счет взносов застройщика по ставке 1,2% от цены каждого договора долевого участия. При этом ставка будет фиксированной до окончания переходного периода — 1 июля 2018 года. Строительные компании будут обязаны поддерживать достаточность средств на протяжении всего срока строительства в размере 10 процентов от планируемой стоимости объекта недвижимости.

«Главная задача сегодня — минимизация рисков граждан, которые покупают жилье через систему долевого строительства. Работа фонда позволит кардинально изменить ситуацию на рынке строительства жилья, увеличить спрос на жилье и повысить доверие граждан к системе долевого строительства. Опасения отдельных застройщиков по поводу слишком жестких требований свидетельствуют лишь о том, что ряд участников рынка не готов работать в прозрачном, понятном для людей секторе», — цитирует «Газета.ру» председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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