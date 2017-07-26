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Главные новости Ямала
10:39  26 июля 2017 0

Кобылкин рассказал, когда жители Ямала смогут летать за границу без пересадок

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, съезд ер, кобылкин дмитрий, единая россия
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назвал условия, при которых аэропорт Нового Уренгоя станет международнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорт Нового Уренгоя реконструируют к 2021 году. Международного терминала в нем не будет. Однако власти Ямала не исключают, что он появится позднее в том случае, если воздушная гавань будет пользоваться спросом у пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в среду, 26 июля.

В окружной администрации рассказали, что объявили конкурс на поиск инвестора. Аэропорт намерены реконструировать по схеме концессии. Согласно условиям соглашения, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем возвращаются в собственность округа. Ожидается, что деньги вложит компания, специализирующая на управлении аэропортами. В России таких несколько. Власти Ямала не называют тех, с кем вели переговоры.

«По условиям договора инвестор должен построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов», — рассказали в пресс-службе администрации округа. Там добавили, что инвестору нужно будет сохранить персонал и условия труда.

«Этот аэропорт важен для округа с точки зрения промышленного освоения региона, а в ближайшем будущем — продвижения в Арктику. В перспективе он должен стать международным», — цитирует губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина его пресс-служба.

Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, аэропорт рощино
В феврале 2017 года власти Ямала сообщали, что на терминал и взлетно-посадочную полосу может потребоваться шесть миллиардов рублей
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ожидается, что после ремонта аэропорт будет обслуживать не 150-200 человек в час, а 800. Кроме того, он сможет принимать все типы самолетов. Срок проведения реконструкции — ближайшие 3,5 года.

«Соглашение предусматривает и второй этап реконструкции аэропорта, в случае, если пассажиропоток достигнет цифры 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала и реконструкция здания аэровокзального комплекса с целью увеличения пассажиропотока до уровня 1 200 человек в час, а также удлинение взлетно-посадочной полосы до трех километров», — обещают в окружной администрации.

Там указывают: сейчас аэропорт Нового Уренгоя обслуживает более 50 процентов всех авиаперевозок округа. В 2016 году услугами аэропорта воспользовались 897 тысяч пассажиров.

Сейчас на Ямале есть международный аэропорт Сабетта. Он расположен в одноименном поселке и используется для перевозки вахтовых рабочих к месторождениям и к месту строительства завода «Ямал-СПГ».

Юлия Фролова
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