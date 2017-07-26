10:39 26 июля 2017 0

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назвал условия, при которых аэропорт Нового Уренгоя станет международным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорт Нового Уренгоя реконструируют к 2021 году. Международного терминала в нем не будет. Однако власти Ямала не исключают, что он появится позднее в том случае, если воздушная гавань будет пользоваться спросом у пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в среду, 26 июля.

В окружной администрации рассказали, что объявили конкурс на поиск инвестора. Аэропорт намерены реконструировать по схеме концессии. Согласно условиям соглашения, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем возвращаются в собственность округа. Ожидается, что деньги вложит компания, специализирующая на управлении аэропортами. В России таких несколько. Власти Ямала не называют тех, с кем вели переговоры.

«По условиям договора инвестор должен построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов», — рассказали в пресс-службе администрации округа. Там добавили, что инвестору нужно будет сохранить персонал и условия труда.

«Этот аэропорт важен для округа с точки зрения промышленного освоения региона, а в ближайшем будущем — продвижения в Арктику. В перспективе он должен стать международным», — цитирует губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина его пресс-служба.

В феврале 2017 года власти Ямала сообщали, что на терминал и взлетно-посадочную полосу может потребоваться шесть миллиардов рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ожидается, что после ремонта аэропорт будет обслуживать не 150-200 человек в час, а 800. Кроме того, он сможет принимать все типы самолетов. Срок проведения реконструкции — ближайшие 3,5 года.

«Соглашение предусматривает и второй этап реконструкции аэропорта, в случае, если пассажиропоток достигнет цифры 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала и реконструкция здания аэровокзального комплекса с целью увеличения пассажиропотока до уровня 1 200 человек в час, а также удлинение взлетно-посадочной полосы до трех километров», — обещают в окружной администрации.

Там указывают: сейчас аэропорт Нового Уренгоя обслуживает более 50 процентов всех авиаперевозок округа. В 2016 году услугами аэропорта воспользовались 897 тысяч пассажиров.

Сейчас на Ямале есть международный аэропорт Сабетта. Он расположен в одноименном поселке и используется для перевозки вахтовых рабочих к месторождениям и к месту строительства завода «Ямал-СПГ».